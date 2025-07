FESTIVAL COBLISSIM 2025 Céret

FESTIVAL COBLISSIM 2025 Céret vendredi 25 juillet 2025.

FESTIVAL COBLISSIM 2025

Céret Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

COBLÍSSIM s’est imposé comme un rendez-vous incontournable et revient pour une 4e édition. Gratuit et intergénérationnel, le festival relie producteurs locaux, artistes et public autour de musiques actuelles jouées sur des instruments traditionnels.

English :

COBLÍSSIM has established itself as a not-to-be-missed event, and is back for a 4th edition. Free of charge and inter-generational, the festival brings together local producers, artists and audiences around contemporary music played on traditional instruments.

German :

COBLÍSSIM hat sich als unumgängliches Ereignis etabliert und kehrt nun zum vierten Mal zurück. Das kostenlose und generationsübergreifende Festival verbindet lokale Produzenten, Künstler und das Publikum rund um aktuelle Musik, die auf traditionellen Instrumenten gespielt wird.

Italiano :

Il COBLÍSSIM si è affermato come un evento da non perdere e torna per la quarta edizione. Gratuito e aperto a tutte le generazioni, il festival riunisce produttori locali, artisti e pubblico per eseguire musica contemporanea su strumenti tradizionali.

Espanol :

COBLÍSSIM se ha consolidado como una cita ineludible, y regresa para celebrar su 4ª edición. El festival, gratuito y abierto a todas las generaciones, reúne a productores locales, artistas y público para interpretar música contemporánea con instrumentos tradicionales.

