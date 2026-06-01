Festival Cœur en scène 5ème édition Rue principale Vouharte

Vouharte

Festival Cœur en scène 5ème édition

Rue principale Jardins de l’église Vouharte Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le festival Coeur en scène en Nord Charente, c’est des concerts gratuits en extérieur !

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Rue principale Jardins de l’église Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Coeur en scène festival in Nord Charente offers free outdoor concerts!

L’événement Festival Cœur en scène 5ème édition Vouharte a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente