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Festival Cœur en scène 5ème édition Rue principale Vouharte

Festival Cœur en scène 5ème édition Rue principale Vouharte vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue principale

Adresse : Jardins de l'église

Ville : 16330 Vouharte

Département : Charente

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Vouharte

Festival Cœur en scène 5ème édition

Rue principale Jardins de l’église Vouharte Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le festival Coeur en scène en Nord Charente, c’est des concerts gratuits en extérieur !
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Rue principale Jardins de l’église Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

The Coeur en scène festival in Nord Charente offers free outdoor concerts!

L’événement Festival Cœur en scène 5ème édition Vouharte a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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