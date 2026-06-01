Festival Cœur en scène 5ème édition Rue principale Vouharte
Festival Cœur en scène 5ème édition Rue principale Vouharte vendredi 26 juin 2026.
Vouharte
Festival Cœur en scène 5ème édition
Rue principale Jardins de l’église Vouharte Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le festival Coeur en scène en Nord Charente, c’est des concerts gratuits en extérieur !
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Rue principale Jardins de l’église Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Coeur en scène festival in Nord Charente offers free outdoor concerts!
L’événement Festival Cœur en scène 5ème édition Vouharte a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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