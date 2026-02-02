Festival Cognac Blues Passions | Vanessa Paradis, Nectar Woode Jardin Public Cognac
Festival Cognac Blues Passions | Vanessa Paradis, Nectar Woode Jardin Public Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Festival Cognac Blues Passions | Vanessa Paradis, Nectar Woode
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Du 1er au 4 juillet 2026, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 33ème édition !
Le 3 juillet 2026, rendez-vous au jardin public de Cognac avec les artistes Vanessa Paradis et Nectar Woode
.
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Cognac Blues Passions | Vanessa Paradis, Nectar Woode
From 1 to 4 July 2026, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 33rd edition!
Vanessa Paradis and Nectar Woode will be performing in Cognac’s public gardens on 3 July 2026.
L’événement Festival Cognac Blues Passions | Vanessa Paradis, Nectar Woode Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac