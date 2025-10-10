Festival Coméd’Istres CEC Les Heures Claires Istres

Festival Coméd’Istres CEC Les Heures Claires Istres vendredi 10 octobre 2025.

Festival Coméd’Istres

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Festival de théâtre amateur organisé par la compagnie Evènement à l’Espace 233.

Crée en 1998, le but est de réunir des troupes locales autour d’ un festival afin de partager et faire partager l’amour des planches, promouvoir le théâtre amateur et, favoriser les échanges entre les troupes et le public.

Cette rencontre est une vrai fête du théâtre ! .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Amateur theater festival organized by the Evènement company at Espace 233.

German :

Amateurtheaterfestival, das von der Theatergruppe Evènement im Espace 233 organisiert wird.

Italiano :

Festival di teatro amatoriale organizzato dalla compagnia Evènement presso l’Espace 233.

Espanol :

Festival de teatro aficionado organizado por la compañía Evènement en el Espace 233.

