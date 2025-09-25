Festival Comett au Cinéma Le Plaza Cinéma la Plaza Marmande
Cinéma la Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-25
Festival Comett.
Raconter des histoires à hauteur d’enfant c’est aussi faire des choix de cinéma… Image, son, cadrage, découvrez à
travers une sélection de courts métrages tournés en Région Nouvelle-Aquitaine comment les cinéastes imaginent
le monde vu par les enfants.
Programme courts-métrages destinés au jeune public et Apéritif dinatoire offert par le cinéma
– Lou
– Praia Pedra
– C’était bien
– Sur les Flots
– Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .
Cinéma la Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91 cinerextonneins@wanadoo.fr
