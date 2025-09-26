Festival Comett au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne

Festival Comett au Cinéma Rex

Festival Comett.

Raconter des histoires à hauteur d’enfant c’est aussi faire des choix de cinéma… Image, son, cadrage, découvrez àtravers une sélection de courts métrages tournés en Région Nouvelle-Aquitaine comment les cinéastes imaginent le monde vu par les enfants.

Programme courts-métrages destinés au jeune public et Apéritif dinatoire offert par le cinéma

– Lou

– Praia Pedra

– C’était bien

– Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91 cinerextonneins@wanadoo.fr

English : Festival Comett au Cinéma Rex

Comett Festival at Cinéma Rex

German : Festival Comett au Cinéma Rex

Comett-Festival im Cinema Rex

Italiano :

Festival Comett al Cinéma Rex

Espanol : Festival Comett au Cinéma Rex

Festival Comett en el Cinéma Rex

