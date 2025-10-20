FESTIVAL COMME DES IMAGES AU CINÉMA LA TOILE DE MER place Gambetta Pornichet

FESTIVAL COMME DES IMAGES AU CINÉMA LA TOILE DE MER place Gambetta Pornichet lundi 20 octobre 2025.

place Gambetta Cinéma la Toile de Mer Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20 2025-10-31

Festival de cinéma.

️ Au programme ​

Avant-premières

Séances de bon matin

Ciné concert

Ateliers créatifs

Ateliers cinéma ..

Cinéma La Toile de Mer

Du 20 au 31 octobre

Oui. Tous les tarifs sont à consulter sur le programme complet.

En ligne sur le site de La Toile de Mer, ou par téléphone.

Site accessible aux personnes à mobilité réduite. .

place Gambetta Cinéma la Toile de Mer Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98

