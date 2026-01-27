Festival Comme un drôle en hiver • Carnaval et Déambulation

Salle des Fêtes Matha Charente-Maritime

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Une déambulation festive déguisée

Salle des Fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

A festive stroll in disguise

L’événement Festival Comme un drôle en hiver • Carnaval et Déambulation Matha a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme