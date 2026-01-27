Festival Comme un drôle en hiver • Terre ! Cie les Lubies Loulay
Festival Comme un drôle en hiver • Terre ! Cie les Lubies Loulay mercredi 18 février 2026.
Festival Comme un drôle en hiver • Terre ! Cie les Lubies
Foyer Rural Loulay Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Spectacle éveil musical
Terre ! Compagnie Les Lubies • Spectacle éveil musical à partir de 1 an
.
Foyer Rural Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Early learning show
Terre ! Compagnie Les Lubies ? Early-learning musical from 1 year old
L’événement Festival Comme un drôle en hiver • Terre ! Cie les Lubies Loulay a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme