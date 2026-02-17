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Festival Common Quest Nantes Centre et Quartiers Nantes

dimanche 4 octobre 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes

Festival Common Quest Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Nantes Centre et Quartiers
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 –
Gratuit : non  Tout public 

Du 1er au 4 octobre 2026, Common Quest donne rendez-vous aux amateurs de hip hop, aux curieux, aux danseurs, rappeurs, graffeurs, DJs et à toutes celles et ceux qui ont simplement envie de passer un bon moment autour de cette culture. Quatre jours de concerts, battles, workshops, graffiti, DJ sets, ateliers, talks et rencontres, installés au cœur du Quartier de la Création.???? Programme et billetterie sur [www.common-quest.fr](www.common-quest.fr)

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
http://www.common-quest.fr


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