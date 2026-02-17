Festival Common Quest Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 –

Gratuit : non Tout public

Du 1er au 4 octobre 2026, Common Quest donne rendez-vous aux amateurs de hip hop, aux curieux, aux danseurs, rappeurs, graffeurs, DJs et à toutes celles et ceux qui ont simplement envie de passer un bon moment autour de cette culture. Quatre jours de concerts, battles, workshops, graffiti, DJ sets, ateliers, talks et rencontres, installés au cœur du Quartier de la Création.???? Programme et billetterie sur [www.common-quest.fr](www.common-quest.fr)

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

http://www.common-quest.fr



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