Festival compagnon d’encre Scherwiller

Venez découvrir un festival haut en couleurs, mêlant tatoueurs, musiques du monde, spectacles vivants, expositions et ateliers artistiques auxquels vous pourrez prendre part !

La communauté Emmaüs de Scherwiller et Emmaculture vous invitent à une nouvelle édition de leur festival Compagnon d’Encre, un événement festif, artistique et solidaire !

Cette édition est toujours placée sous le signe de l’encre celle qui écrit nos histoires sur la peau… et parfois en efface d’autres.

Grâce à une dizaine de tatoueurs présents, vous pourrez vous faire tatouer tout au long du week-end.

Au programme musical, des concerts tout le week-end avec

The Manky Melters

The Summer Rebellion

Les Lonely Hunters

Symbioz

Spirit Revolution

DJ Votour

Set musical animé par les compagnons !

Animations & Art visuel

Ateliers créatifs pour tous

Performances des Pin-up « Les Rosies »

Une fresque en live par l’artiste Jean Linhoff

Un spectacle de feu impressionnant avec la troupe Arkana

Buvette & restauration

Ventes spéciales & culture BD

Vente de bandes dessinées animée par des dessinateurs

Présence exceptionnelle de Yannik Bailly, ancien président de Stras’Bulles

Et bien d’autres ventes à thème pour soutenir la communauté et chiner de véritables trésors

Horaires du festival

Samedi 4 octobre

Salle de vente 10h à 17h

Concerts (sous chapiteau extérieur) 17h à 23h

Dimanche 5 octobre

Salle de vente 14h à 17h

Concerts 17h à 22h 0 .

5 Place de la Gare Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 contact@emmaus-scherwiller.fr

English :

Come and discover a colorful festival, featuring tattoo artists, world music, live shows, exhibitions and artistic workshops in which you can take part!

German :

Erleben Sie ein farbenfrohes Festival mit Tätowierern, Weltmusik, Live-Shows, Ausstellungen und künstlerischen Workshops, an denen Sie teilnehmen können!

Italiano :

Venite a scoprire un festival colorato, con artisti del tatuaggio, musica mondiale, spettacoli dal vivo, mostre e laboratori artistici a cui partecipare!

Espanol :

Venga a descubrir un festival lleno de color, con artistas del tatuaje, músicas del mundo, espectáculos en directo, exposiciones y talleres artísticos en los que podrá participar

