Festival Compli’Cité Barmanes, nos corps parlent parfois pour nous Saint-Louis

Festival Compli’Cité Barmanes, nos corps parlent parfois pour nous

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

C’est l’ouverture. Elle met la machine à café en route et sert les premiers clients. Elle est comédienne, étudiante ou architecte. Mais ce matin, elle est serveuse. Le bruit, la bière renversée, l’adrénaline… Elle fatigue, elle n’a pas le temps de voir qu’on la mate , mais elle remarque quand on la touche. Elle tend l’addition. Elle ferme. Sur le chemin du retour, elle sent tout le poids des autres sur sa peau. Le client est roi ? Elle n’en est pas si sûre.

Un poème documentaire tranchant, rempli d’anecdotes intimes, explore la question du corps des femmes au travail par le geste et la parole.

Création soutenue par le Théâtre La Coupole

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre Création

Tout public dès 13 ans

Durée 1h05 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billetterie@theatrelacoupole.fr

