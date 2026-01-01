Festival Compli’Cité Bestiaire Huningue
Festival Compli’Cité Bestiaire Huningue samedi 31 janvier 2026.
Festival Compli’Cité Bestiaire
23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 11:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Sans masques ni artifices, un acrobate change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa présence, son esprit.
Ce spectacle nous met nez a` nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante a` l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, quel que soit notre âge.
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Spectacle forain solo acrobatique sans paroles
Tout public dès 6 ans
Durée 35 min .
23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Compli’Cité Bestiaire Huningue a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue