Festival Compli’Cité Bestiaire Huningue

Festival Compli’Cité Bestiaire

23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Sans masques ni artifices, un acrobate change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa présence, son esprit.

Ce spectacle nous met nez a` nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante a` l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, quel que soit notre âge.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Spectacle forain solo acrobatique sans paroles

Tout public dès 6 ans

Durée 35 min .

23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

