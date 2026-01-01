Festival Compli’Cité Comment attraper une étoile ? Huningue

Festival Compli’Cité Comment attraper une étoile ?

23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin

Un petit garçon rêve de décrocher une étoile pour en faire son amie. Il tente tout grimper, lancer un lasso, voler avec une mouette… mais l’étoile lui échappe. Dans ce récit drôle et poétique, il découvre que les trésors les plus précieux ne sont pas toujours là où on les cherche.

Une ode à l’imagination, à la persévérance et à l’amitié, qui invite petits et grands à regarder les rêves autrement.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre, marionnettes, cinéma d’animation

Tout public dès 2 ans

Durée 30 min .

23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

