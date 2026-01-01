Festival Compli’Cité En jeu Huningue

Festival Compli’Cité En jeu

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

C’est l’histoire d’une enfant hyperactive qui cherche sa place dans le monde des grands. C’est l’histoire du monde des grands qui tourne pas rond pour cette enfant. C’est l’histoire d’un corps qui parle quand les mots n’y arrivent plus. Des mots qui frappent et qui persistent ; des méli-mélos pour faire plus beau. C’est histoire de se confronter au pas joli, à la fantaisie, au jeu qu’on joue ou qu’on subit, à une danse qui jouit et nous sourit. Histoire de reconstruire le déconstruit. Histoire de crier le trop caché. L’histoire de Morgane, que tu connais.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre Danse

Tout public dès 13 ans

Durée 50 min .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

