Festival Compli’Cité Gaïa 2.0

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Gaïa 2.0 nous questionne sur la place des évolutions technologiques dans notre quotidien, leurs influences et, dans ce contexte, le sens du mot Humanité .

En effet, l’homme nature se confronte à l’homme augmenté.

Quelle est la place de l’humain dans un monde où les logiques productivistes et économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La réponse à cette question implique de retracer l’aventure de cette Humanité pour mieux imaginer les défis qui nous attendent.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Danse Hip-Hop & acrobaties & vidéo

Tout public dès 6 ans

Durée 55min .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Compli’Cité Gaïa 2.0 Huningue a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue