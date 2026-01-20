Festival Compli’Cité Gaïa 2.0 Huningue
Festival Compli’Cité Gaïa 2.0 Huningue dimanche 1 février 2026.
Festival Compli’Cité Gaïa 2.0
3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 17:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Gaïa 2.0 nous questionne sur la place des évolutions technologiques dans notre quotidien, leurs influences et, dans ce contexte, le sens du mot Humanité .
En effet, l’homme nature se confronte à l’homme augmenté.
Quelle est la place de l’humain dans un monde où les logiques productivistes et économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La réponse à cette question implique de retracer l’aventure de cette Humanité pour mieux imaginer les défis qui nous attendent.
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Danse Hip-Hop & acrobaties & vidéo
Tout public dès 6 ans
Durée 55min .
3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr
