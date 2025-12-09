Festival Compli’Cité Hip hop(s) or not…? REMIX Huningue
Festival Compli’Cité Hip hop(s) or not…? REMIX Huningue mercredi 28 janvier 2026.
Festival Compli’Cité Hip hop(s) or not…? REMIX
3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture la musique, le graff et surtout la danse. Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Théâtre & Danse Hip-Hop
Tout public dès 10 ans
Durée 1h15 .
3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr
English :
L’événement Festival Compli’Cité Hip hop(s) or not…? REMIX Huningue a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue