Festival Compli'Cité La fabrique Huningue mercredi 28 janvier 2026.
23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-28 15:00:00
2026-01-28
Cette fable parle du temps qui passe et du monde qui change. De l’enfant à l’homme, de la graine à l’arbre, tout grandit et évolue au fil des saisons. Mais le paysage se transforme et évolue, l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme devient alors bricoleur de poésie, cherchant à redonner des couleurs au béton et à faire naître des sourires.
Un monde miniature prend vie sous nos yeux, avec douceur, animé par des mécanismes ludiques et ingénieux. Cet univers poétique interroge les comportements de l’homme face à la nature, tout en offrant un émerveillement visuel et sensible.
Prix du public 2021 Festival de marionnettes OFF de Charleville-Mézières
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Théâtre de papier et de musique sans paroles
Tout public dès 3 ans
Durée 40 min .
23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est
