Festival Compli’Cité La fabrique Huningue

Début : Mercredi 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Cette fable parle du temps qui passe et du monde qui change. De l’enfant à l’homme, de la graine à l’arbre, tout grandit et évolue au fil des saisons. Mais le paysage se transforme et évolue, l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme devient alors bricoleur de poésie, cherchant à redonner des couleurs au béton et à faire naître des sourires.

Un monde miniature prend vie sous nos yeux, avec douceur, animé par des mécanismes ludiques et ingénieux. Cet univers poétique interroge les comportements de l’homme face à la nature, tout en offrant un émerveillement visuel et sensible.

Prix du public 2021 Festival de marionnettes OFF de Charleville-Mézières

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre de papier et de musique sans paroles

Tout public dès 3 ans

Durée 40 min .

