Festival Compli’Cité L’arrière-pays Huningue

Quatre adultes entreprennent, grâce à un rituel magique, un voyage périlleux dans le monde de leur enfance, guidés par d’étranges voix intérieures.

Arriveront-ils à survivre face aux ours géants, à négocier leur peur de grandir avec les hommes-buisson, à trouver les fontaines de jouvence et cueillir les fruits et les intensités de ce paradis perdu ? Sont-ils prêts à tout recommencer ?

Entre deux fous rires, cette odyssée transgénérationnelle nous questionne sur l’âge comme construction sociale. Une aventure profondément drôle et atypique !

Dans la cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre/Danse

Tout public dès 6 ans

Durée 1h15 .

