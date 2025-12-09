Festival Compli’Cité Le mythe de Clitôris Huningue

Festival Compli’Cité Le mythe de Clitôris

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Mardi 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Fille de la Terre et du Ciel, déesse de la jouissance et de la parole, Clitôris naît d’un feu d’artifice ! Seulement sitôt née, sitôt disparue… Elle est propulsée jusque chez les mortel-les !

Commence alors une traversée du temps et de l’espace Clitôris s’incarne dans le corps de femmes, héroïnes de contes méconnues, femmes de l’Histoire oubliées, pour nous raconter les mémoires du clitoris, cet organe unique au destin aussi absurde que tragique. Envers et contre toustes, Clitôris aura gain de cause c’est la parole et le plaisir qui gagnent !

C’est avec joie que les trois artistes nous emmènent aux profondeurs de ce récit vibrant et engagé.

(mentions de violences sexuelles et sexistes)

Création soutenue par le Triangle

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Récit & Musique Création

Tout public dès 15 ans

Durée 1h20 .

