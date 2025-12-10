Festival Compli’Cité Le plus petit Cirk du bord du bout du monde

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu… Un minuscule roc habité par un être mi-homme mi-caillou, une sorte de troglodyte solitaire dont l’existence tranquille va être bousculée par l’arrivée d’une curieuse voyageuse. Une aventurière aux semelles de vents qui porte le cirque en elle. Comment ces deux personnages vont-ils apprendre à s’apprivoiser ? Un cirque fantastique composé d’exploits circassiens et de bricoles magiques. Un univers loufoque où la gravité n’est décidément pas la même.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Cirque sans paroles

Tout public dès 6 ans

Durée 55 min .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Compli’Cité Le plus petit Cirk du bord du bout du monde Huningue a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue