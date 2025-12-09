Festival Compli’Cité Les hamsters n’existent pas Huningue

Festival Compli’Cité Les hamsters n’existent pas

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Baptiste a des parents divorcés et Bubulle, un hamster qu’il adore. Pendant la semaine, il lui invente des parcours délirants dans la maison… même que ça rend un peu fou son père. Et le week-end, il le quitte pour aller chez sa mère et son nouvel amoureux. Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Baptiste. Et puis, une nuit, tout bascule, Bubulle disparaît de la maison. Son père dit qu’il s’est enfui, mais Baptiste sait que ce n’est pas vrai. Parce qu’il a vu ce qui s’est passé…

Ce spectacle aborde des sujets graves, la perte de ce qu’on aime et le poids des non-dits, désamorcés par la tendresse et l’humour, l’énergie du jeu et la complicité immédiate avec le public.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre

Tout public dès 8 ans

Durée 1h .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

