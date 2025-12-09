Festival Compli’Cité L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde Huningue

Festival Compli’Cité L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde

Traitée comme une bande dessinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépidante à la recherche d’une inconcevable vérité. Ici, le héros n’est pas le mystérieux Dr Jekyll mais bel et bien Utterson, notaire-enquêteur dans la nuit des rues brumeuses de Londres du XIXe siècle. L’effroi de ses découvertes se transforme en éclats de rire, entre exagération et fantaisie. Cette histoire universelle qui nous parle de la complexité de l’âme humaine évoque aussi les petites gens qui, en toute humilité, font le choix de la lumière et de l’avenir.

Libre adaptation du roman de Robert Louis Stevenson

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre masqué, chronique urbaine pour se faire peur

Tout public dès 8 ans

Durée 1h15 .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

