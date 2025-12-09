Festival Compli’Cité More Aura Huningue

Festival Compli’Cité More Aura

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en minijupe. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Mary Poppins. Christine fume, elle provoque le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.

More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Clown

Tout public dès 12 ans

Durée 1h10 .

+33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

