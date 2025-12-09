Festival Compli’Cité Much too much

Huningue

Samedi 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Trois énergumènes en combinaisons improbables nous questionnent sur la notion de l’excès, avec le corps comme outil de recherche. Le corps dans ses élans naturels, ses fragilités, ses découvertes, ses relations au monde. Corps matière, corps mémoire, corps sensible.

De façon ludique et intuitive, ils construisent un ici et maintenant qui se connecte au monde de l’enfance par le prisme du plaisir d’être là, en toute légèreté. Une célébration de la joie d’être ensemble et de pouvoir y être authentiquement soi-même, sans jugement et sans filtre. Une invitation à l’inclusion, à la liberté et à l’acceptation de l’autre sous toutes ses facettes.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre/Danse

Tout public dès 3 ans

Durée 50 min .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

