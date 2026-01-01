Festival Compli’Cité Perikoptô Huningue

Festival Compli’Cité Perikoptô

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Julia, mère de famille sans histoire, sombre subitement dans ce qui semble être la folie en commettant un acte incompréhensible dans un Pôle Emploi. Philippe, jeune homme au parcours fulgurant, voit sa carrière rattrapée par les scandales et les tensions d’une société au bord de l’effondrement social et écologique.

Ce spectacle coup de poing nous questionne sur le néo-libéralisme en passe de devenir la nouvelle culture mondiale que reste-t-il de la solidarité et de l’humanisme ? Comment en sommes-nous arrivés là ?

Dans le cadre Festival Compli’Cité

Tragédie pour quatre comédiens et un soulèvement

Théâtre & Danse

Tout public dès 12 ans

Durée 1h35 .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

