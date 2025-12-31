Festival Compli’Cité Poucette Huningue

Festival Compli’Cité Poucette

23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dans le sable, des images apparaissent et disparaissent au rythme de musiques envoûtantes jouées en live. Poucette, minuscule et immense à la fois, vit une aventure à sa hauteur où des rencontres heureuses ou sombres vont la pousser toujours plus loin. On ressent le vent, on navigue avec Poucette sur ce nénuphar poussé par les flots, on grelotte sous l’arbre et on halète avec elle sous terre… Hymne sincère à la liberté, ce conte initiatique revisité tout en finesse (celle d’un grain de sable) permet d’aborder des thématiques telles que la nature, le fait de grandir, le voyage…

Librement inspiré du conte d’Andersen

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Dessin en sable & musique live sans paroles

Tout public dès 3 ans

Durée 35 min .

23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

