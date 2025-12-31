Festival Compli’Cité Poucette Huningue
Festival Compli’Cité Poucette Huningue dimanche 1 février 2026.
Festival Compli’Cité Poucette
23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 11:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Dans le sable, des images apparaissent et disparaissent au rythme de musiques envoûtantes jouées en live. Poucette, minuscule et immense à la fois, vit une aventure à sa hauteur où des rencontres heureuses ou sombres vont la pousser toujours plus loin. On ressent le vent, on navigue avec Poucette sur ce nénuphar poussé par les flots, on grelotte sous l’arbre et on halète avec elle sous terre… Hymne sincère à la liberté, ce conte initiatique revisité tout en finesse (celle d’un grain de sable) permet d’aborder des thématiques telles que la nature, le fait de grandir, le voyage…
Librement inspiré du conte d’Andersen
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Dessin en sable & musique live sans paroles
Tout public dès 3 ans
Durée 35 min .
23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Compli’Cité Poucette Huningue a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue