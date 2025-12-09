Festival Compli’Cité Siss et Unn

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’arrivée de Unn à l’école chamboule la vie de Siss. Qui est donc cet étrange étranger solitaire, au comportement décalé et à la rumeur familiale inquiétante ?

Fascination, attirance et malentendus animent les deux adolescents de 13 ans, les poussant à alterner moments de proximité et de conflit, dans un jeu où se chercher et se confronter devient une façon de se découvrir soi-même.

Cette création explore les vertiges des premiers émois, les émotions adolescentes et la quête d’identité, révélant les préoccupations des jeunes d’aujourd’hui sur l’amitié, l’amour et la différence.

Création soutenue par Le Triangle

D’après le texte de Mali Van Valenberg publié chez Lansman Jeunesse

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Théâtre Création

Tout public dès 9 ans

Durée 1h .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

English :

L’événement Festival Compli’Cité Siss et Unn Huningue a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue