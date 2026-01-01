Festival Compli’Cité Tanguero

23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’ensemble Tanguero s’est affirmé depuis plus de 30 ans comme un groupe incontournable, présent sur la scène locale et internationale. Inspiré par le génie d’Astor Piazzolla, il a développé un répertoire riche et varié, allant de la musique française aux sonorités des Balkans, en passant par des transcriptions originales et bien sûr le tango argentin revisité avec passion.

Après s’être produit à travers l’Europe (Pologne, République tchèque, Allemagne, Italie, Pays-bas…), Tanguero vous invite à un concert où se mêlent virtuosité, intensité et émotion une parenthèse musicale vibrante et raffinée !

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Musique

Tout public

Durée 1h .

23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Compli’Cité Tanguero Huningue a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue