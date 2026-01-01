Festival Compli’Cité Turfu Huningue

Festival Compli’Cité Turfu

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Depuis maintenant 8 ans, Turfu arpente et ponce les routes du monde. Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique.

Travaillant les longs crescendos de la techno, les dissonances de l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste pour une transe hypnotique à la fois brute et festive, dans le seul et unique but de célébrer l’ondulation du body.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Concert & show laser

Tout public

Durée 1h15 .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

