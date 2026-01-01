Festival Compli’Cité Ultra saucisse Huningue

Festival Compli’Cité Ultra saucisse

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La journée de travail terminée, deux charcutières à la langue bien pendue nettoient leur espace de travail. À coups de saucisses et de répliques acerbes, se révèle l’histoire de Charlie, petite chipolata de 8 ans, dont l’existence discrète et paisible est chamboulée par un fâcheux incident à l’école. Dès lors, Charlie devient le souffre–douleur de ses camarades, dont les moqueries et maltraitances sont autant de couteaux plantés dans son cœur. Ni ses parents ni ses professeurs ne s’aperçoivent de son supplice. Charlie parviendra-t-elle à s’extirper de la chambre froide de l’isolement et de l’humiliation ?

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Marionnettes de tables & musique en direct

Tout public dès 6 ans

Durée 50 min .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

