Festival Compli’Cité Vassilissa et Baba Yaga Hésingue

Baba Yaga, sorcière par excellence, effrayante, méchante et laide, maîtrisant la nature et les éléments, symbolise en réalité une entité féminine ambivalente extrêmement puissante. À la fois maléfique et bénéfique, elle dévore les âmes impures mais peut aussi nous guider si nous savons l’écouter. Révélant les codes de société implicites que l’on apprend parfois à nos dépens, la quête initiatique qui se déroule, celle d’une petite fille qui se construit, non sans violence face aux

obstacles de la sorcière, résonne particulièrement en moi.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Danse & peinture

Tout public dès 6 ans

Durée 45 min .

