Festival Compli’Cité Zèbres Hésingue samedi 24 janvier 2026.
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 15:30:00
2026-01-24
C’est l’histoire de la venue au monde d’un petit zèbre, de ceux, curieux et espiègles, qui attendent sa naissance, et de ce petit zèbre, qui prend son temps avant de s’élancer à la découverte de la vie. Dans un décor en noir et blanc qui s’ouvre comme un immense pop-up, surgissent girafe, éléphant, crocodile, flamants roses,
pingouins…
Danse hip-hop et marionnette s’entrelacent avec chants, onomatopées et haïkus, créant un dialogue complice où sons et mouvements se répondent. Une lumière délicate souligne chaque transformation et dévoile un univers poétique, surprenant et joyeux, qui émerveille les enfants tout en réjouissant les plus grands.
Dans le cadre du Festival Compli’Cité
Danse & objets
Tout public dès 2 ans
Durée 45 min .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
