Festival Compli’Cité Zèbres Hésingue

Festival Compli’Cité Zèbres

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

C’est l’histoire de la venue au monde d’un petit zèbre, de ceux, curieux et espiègles, qui attendent sa naissance, et de ce petit zèbre, qui prend son temps avant de s’élancer à la découverte de la vie. Dans un décor en noir et blanc qui s’ouvre comme un immense pop-up, surgissent girafe, éléphant, crocodile, flamants roses,

pingouins…

Danse hip-hop et marionnette s’entrelacent avec chants, onomatopées et haïkus, créant un dialogue complice où sons et mouvements se répondent. Une lumière délicate souligne chaque transformation et dévoile un univers poétique, surprenant et joyeux, qui émerveille les enfants tout en réjouissant les plus grands.

Dans le cadre du Festival Compli’Cité

Danse & objets

Tout public dès 2 ans

Durée 45 min .

