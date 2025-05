Festival Confettis 3ème édition – Divers lieux Brest, 29 mai 2025 10:30, Brest.

Tel·les de jeunes aventuriers et aventurières de la musique et des sons, partez à l’aventure pour découvrir une semaine de concerts, d’ateliers et de moments uniques.

Programmation

Concerts & spectacles

– Des deux mains, collectif Studio Fantôme

Concert multiformes

Mercredi à 9h30 & 11h.

A destination des enfants de 6 mois à 3 ans.

Payant (5€ par enfant / 7€ par adulte).

– Chouliloula, par Julie Bonnet & Stano Grimbert

Concert en chansons et en joie.

Jeudi à 10h & 11h (lieu à définir)

Vendredi à 10h & 11hn à la Bambinerie de Plougastel Daoulas

CHOULILOULA JULIE BONNET & STAN0 GRIMBERT

– Doggo, Ellie James

Ciné-concert indie pop

Samedi à 18h.

Tout public dès 4 ans.

Payant (5€ par enfant / 7€ par adulte).

– Les Kuizinées, compagnie Aménote

Concert chansons pop électroniques et bricolées.

Dimanche à 11h.

Tout public dès 6 ans.

Payant (5€ par enfant / 7€ par adulte).

Ateliers

– Étèle, atelier parents-enfants.

Mercredi à 14h.

A destination des enfants de 3 à 8 ans.

Gratuit sur inscription par mail.

Le nom ÉLÈTE est inspiré par la forme de ses quatre côtés, évoquant les ailettes d’un avion. Quatre participant·es peuvent dessiner des formes musicales, du podcast à des performances de concert, à travers différents rôles tels que la voix, la musique, les ambiances sonores et les bruits acoustiques. La manipulation des boutons, des potentiomètres ou des joysticks, permettent par des gestes simples de vivre une expérience d’écoute intime.

– Ecriture d’une chanson, Julie Bonnie

Jeudi à 15h au Point Kerros (réservé aux femmes, en partenariat avec le CCAS).

Dans cet atelier, Julie Bonnie proposera de s’évader quelques heures, grâce à la musique, en écrivant une chanson lors d’un moment joyeux et convivial. Autour d’un exercice d’imagination et de son répertoire, Julie Bonnie propose une immersion de la plume à la scène.

Lecture musicale

Rendez-vous à la librairie Comme Les Grands (6 rue de la 2ème db), gratuit sur inscription par mail. .

Divers lieux 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

