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AGENDA · Pont-Aven

FESTIVAL CONSONANCES Pont-Aven

jeudi 20 août 2026 · Pont-Aven

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Au Pavillon salle de la Médiathèque
Ville
29930 Pont-Aven
Département
Finistère
Tarif

Pont-Aven

FESTIVAL CONSONANCES

Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Jeudi 20 Août 2026 PONT-AVEN
17h00 Music for a while
C MENIEL-CHARDONNET violon & R CHALARD soprano
Auditorium de la médiathéque

20h00 Revisiting Grappelli
M LEVY Trio jazz Unis vers violon guitare contrebasse
Salle municipale

TARIFS
15€ tarif plein
5€ par adulte concert famille
8€ tarif réduit
Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc
Renseignements contact.consonances@gmail.com   .

Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA

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