FESTIVAL CONSONANCES Pont-Aven
jeudi 20 août 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
FESTIVAL CONSONANCES
Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Jeudi 20 Août 2026 PONT-AVEN
17h00 Music for a while
C MENIEL-CHARDONNET violon & R CHALARD soprano
Auditorium de la médiathéque
20h00 Revisiting Grappelli
M LEVY Trio jazz Unis vers violon guitare contrebasse
Salle municipale
TARIFS
15€ tarif plein
5€ par adulte concert famille
8€ tarif réduit
Moins de 12 ans Gratuit
Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc
Renseignements contact.consonances@gmail.com .
Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
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English :
L’événement FESTIVAL CONSONANCES Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA
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