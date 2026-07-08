Informations pratiques

Pont-Aven

FESTIVAL CONSONANCES

Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Jeudi 20 Août 2026 PONT-AVEN

17h00 Music for a while

C MENIEL-CHARDONNET violon & R CHALARD soprano

Auditorium de la médiathéque

20h00 Revisiting Grappelli

M LEVY Trio jazz Unis vers violon guitare contrebasse

Salle municipale

TARIFS

15€ tarif plein

5€ par adulte concert famille

8€ tarif réduit

Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc

Renseignements contact.consonances@gmail.com .

Au Pavillon salle de la Médiathèque Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

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English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA