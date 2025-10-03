Festival Contes al Païs La Chaponnade Saint-Christophe-sur-Dolaison

L’association Contes al Païs sera au Gïte de la Chaponie du vendredi 3 octobre au dimanche 5 octobre 2025, pour un festival Contes & Musique. Récits de vie, musique & ateliers et scène ouverte.

La Chaponnade Gîte de la Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 43 43 09 assocontesalpais@orange.fr

English :

The Contes al Païs association will be at the Gïte de la Chaponie from Friday, October 3 to Sunday, October 5, 2025, for a Contes & Musique festival. Life stories, music & workshops and open stage.

German :

Der Verein Contes al Païs wird von Freitag, dem 3. Oktober, bis Sonntag, dem 5. Oktober 2025, im Gïte de la Chaponie sein und ein Festival Contes & Musique veranstalten. Erzählungen aus dem Leben, Musik & Workshops und offene Bühne.

Italiano :

L’associazione Contes al Païs sarà presente alla Gïte de la Chaponie da venerdì 3 ottobre a domenica 5 ottobre 2025, per un Festival di racconti e musica. Storie di vita, musica e laboratori e un palco aperto.

Espanol :

La asociación Contes al Païs estará en el Gïte de la Chaponie del viernes 3 de octubre al domingo 5 de octubre de 2025, para un Festival de Cuentos y Música. Historias de vida, música y talleres y un escenario abierto.

