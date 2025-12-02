Festival Contes d’automne | La Sauvage Saint-Maximin

Festival Contes d’automne | La Sauvage

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:30:00



2025-12-02

Le Festival Contes d’automne s’installe le mardi 2 décembre à 20h à la Galerie du Front de Taille de Saint-Maximin avec le spectacle La Sauvage par Sabrina Chezeau.

Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une jeune fille de 13 ans amène la joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital où vit sa mémé et toute une bande de fous déjantés. Elle puise sa force dans une femme nommée la sauvage qu’elle va voir dans la forêt sur son vélo orange, à toute allure, la peur dans les entrailles et l’excitation pétillante au creux du ventre. Un spectacle drôle, tendre et touchant qui questionne avec audace notre peur de la différence et de la folie.

A partir de 10 ans

Durée: 1h15

Entrée gratuite, sur réservation au 03 44 61 18 58

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Programme complet du Festival sur le site www.mdo.oise.fr

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 58 bibliotheque@saintmaximin.eu

English :

The Contes d’automne Festival kicks off on Tuesday December 2 at 8pm at the Galerie du Front de Taille in Saint-Maximin with the show La Sauvage by Sabrina Chezeau.

Over the course of a summer in the depths of Creuse, a 13-year-old girl brings joy, insolence and color to the hospital where her grandmother and a whole gang of crazy people live. She draws her strength from a woman called la sauvage , whom she visits in the forest on her orange bicycle, at full speed, with fear in her guts and bubbling excitement in the pit of her stomach. A funny, tender and touching show that boldly questions our fear of difference and madness.

Ages 10 and up

Running time: 1h15

Free admission, by reservation on 03 44 61 18 58

In partnership with the Médiathèque Départementale de l’Oise.

Full Festival program on www.mdo.oise.fr

German :

Das Festival Contes d’automne zieht am Dienstag, den 2. Dezember um 20 Uhr in die Galerie du Front de Taille in Saint-Maximin mit der Aufführung La Sauvage von Sabrina Chezeau ein.

Im Laufe eines Sommers in den Tiefen der Creuse bringt ein 13-jähriges Mädchen Freude, Frechheit und Farbe in das Krankenhaus, in dem ihre Oma und eine ganze Bande verrückter Verrückter leben. Sie schöpft ihre Kraft aus einer Frau namens die Wilde , die sie auf ihrem orangefarbenen Fahrrad im Wald aufsucht, und zwar in vollem Tempo, mit Angst in den Eingeweiden und sprudelnder Erregung in der Magengrube. Ein lustiges, zärtliches und berührendes Schauspiel, das unsere Angst vor dem Anderssein und dem Wahnsinn mutig hinterfragt.

Ab 10 Jahren

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Eintritt frei, Reservierung unter 03 44 61 18 58

In Zusammenarbeit mit der Médiathèque Départementale de l’Oise.

Vollständiges Programm des Festivals auf der Website www.mdo.oise.fr

Italiano :

Il Festival Contes d’automne prende il via martedì 2 dicembre alle 20.00 alla Galerie du Front de Taille di Saint-Maximin con lo spettacolo La Sauvage di Sabrina Chezeau.

Nel corso di un’estate nel profondo della Creuse, una ragazzina di 13 anni porta gioia, insolenza e colore nell’ospedale dove vivono sua nonna e un’intera banda di pazzi. Trae la sua forza da una donna chiamata la sauvage , che va a trovare nella foresta con la sua bicicletta arancione, a tutta velocità, con la paura nelle viscere e l’eccitazione ribollente nella bocca dello stomaco. Uno spettacolo divertente, tenero e commovente che mette in discussione la nostra paura della differenza e della follia.

Dai 10 anni in su

Durata: 1 ora e 15 minuti

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al numero 03 44 61 18 58

In collaborazione con la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Programma completo del Festival su www.mdo.oise.fr

Espanol :

El Festival Contes d’automne comienza el martes 2 de diciembre a las 20.00 horas en la Galerie du Front de Taille de Saint-Maximin con el espectáculo La Sauvage de Sabrina Chezeau.

A lo largo de un verano en las profundidades de La Creuse, una joven de 13 años aporta alegría, insolencia y color al hospital donde viven su abuela y toda una pandilla de locos. Saca fuerzas de una mujer llamada la sauvage , a la que visita en el bosque en su bicicleta naranja, a toda velocidad, con el miedo en las tripas y la emoción burbujeante en la boca del estómago. Un espectáculo divertido, tierno y conmovedor que cuestiona con audacia nuestro miedo a la diferencia y a la locura.

A partir de 10 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

Entrada gratuita, previa reserva en el 03 44 61 18 58

En colaboración con la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Programa completo del Festival en www.mdo.oise.fr

