[Festival Contes d’automne] Les contes s’animent Gilocourt
[Festival Contes d’automne] Les contes s’animent Gilocourt mercredi 19 novembre 2025.
[Festival Contes d’automne] Les contes s’animent
371 Rue de l’Église Gilocourt Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
LECTURE ET ATELIER CREATIF
Sur le thème de la peinture automnale, des monstres et des sorcières.
Public 3-8 ans. Durée 1h30
Mercredi 19 novembre à 16h00
Bibliothèque
371 rue de l’Église
à Gilocourt
Sur inscription au 03 44 39 42 74
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte
Jauge limitée à 12 places.
371 Rue de l’Église Gilocourt 60129 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 42 74
English :
READING AND CREATIVE WORKSHOP
On the theme of autumn painting, monsters and witches.
Public: 3-8 years. Duration: 1h30
Wednesday, November 19 at 4:00 pm
Library
371 rue de l’Église
in Gilocourt
Please register on 03 44 39 42 74
All children must be accompanied by an adult
Capacity limited to 12.
German :
LESUNG UND KREATIVES ATELIER
Zum Thema Herbstmalerei, Monster und Hexen.
Publikum: 3-8 Jahre. Dauer: 1,5 Stunden
Mittwoch, 19. November um 16.00 Uhr
Bibliothek
371 rue de l’Eglise
in Gilocourt
Nach Anmeldung unter 03 44 39 42 74
Jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden
Begrenzte Anzahl von 12 Plätzen.
Italiano :
LETTURA E LABORATORIO CREATIVO
Sul tema della pittura autunnale, dei mostri e delle streghe.
Pubblico: 3-8 anni. Durata: 1h30
Mercoledì 19 novembre alle 16.00
Biblioteca
371 rue de l’Église
a Gilocourt
Registrarsi al numero 03 44 39 42 74
Tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto
Capacità limitata a 12 persone.
Espanol :
TALLER DE LECTURA Y CREACIÓN
Sobre el tema de la pintura de otoño, monstruos y brujas.
Público: de 3 a 8 años. Duración: 1h30
Miércoles 19 de noviembre a las 16h
Biblioteca
371 rue de l’Église
en Gilocourt
Inscríbase en el 03 44 39 42 74
Todos los niños deben ir acompañados de un adulto
Capacidad limitada a 12 personas.
L’événement [Festival Contes d’automne] Les contes s’animent Gilocourt a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays de Valois