[Festival Contes d’automne] Les contes s’animent

371 Rue de l’Église Gilocourt Oise

LECTURE ET ATELIER CREATIF

Sur le thème de la peinture automnale, des monstres et des sorcières.

Public 3-8 ans. Durée 1h30

Mercredi 19 novembre à 16h00

Bibliothèque

371 rue de l’Église

à Gilocourt

Sur inscription au 03 44 39 42 74

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte

Jauge limitée à 12 places.

371 Rue de l’Église Gilocourt 60129 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 42 74

English :

READING AND CREATIVE WORKSHOP

On the theme of autumn painting, monsters and witches.

Public: 3-8 years. Duration: 1h30

Wednesday, November 19 at 4:00 pm

Library

371 rue de l’Église

in Gilocourt

Please register on 03 44 39 42 74

All children must be accompanied by an adult

Capacity limited to 12.

German :

LESUNG UND KREATIVES ATELIER

Zum Thema Herbstmalerei, Monster und Hexen.

Publikum: 3-8 Jahre. Dauer: 1,5 Stunden

Mittwoch, 19. November um 16.00 Uhr

Bibliothek

371 rue de l’Eglise

in Gilocourt

Nach Anmeldung unter 03 44 39 42 74

Jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden

Begrenzte Anzahl von 12 Plätzen.

Italiano :

LETTURA E LABORATORIO CREATIVO

Sul tema della pittura autunnale, dei mostri e delle streghe.

Pubblico: 3-8 anni. Durata: 1h30

Mercoledì 19 novembre alle 16.00

Biblioteca

371 rue de l’Église

a Gilocourt

Registrarsi al numero 03 44 39 42 74

Tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto

Capacità limitata a 12 persone.

Espanol :

TALLER DE LECTURA Y CREACIÓN

Sobre el tema de la pintura de otoño, monstruos y brujas.

Público: de 3 a 8 años. Duración: 1h30

Miércoles 19 de noviembre a las 16h

Biblioteca

371 rue de l’Église

en Gilocourt

Inscríbase en el 03 44 39 42 74

Todos los niños deben ir acompañados de un adulto

Capacidad limitada a 12 personas.

L’événement [Festival Contes d’automne] Les contes s’animent Gilocourt a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays de Valois