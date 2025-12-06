[Festival Contes d’automne] Les souliers mouillés Vez

[Festival Contes d’automne] Les souliers mouillés Vez samedi 6 décembre 2025.

[Festival Contes d’automne] Les souliers mouillés

21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

LES SOULIERS MOUILLÉS

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau le Mirabelle .

Chaque matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré.

Un matin, pourtant, les souliers sont absents…

Public à partir de 7 ans.

Durée 55 min

Gratuit, sur réservation 03 44 88 51 04

LES SOULIERS MOUILLÉS

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau le Mirabelle .

Chaque matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré.

Un matin, pourtant, les souliers sont absents…

Public à partir de 7 ans.

Durée 55 min

Gratuit, sur réservation 03 44 88 51 04 .

21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 51 04

English :

WET SHOES

Juanito lives alone with his father, who goes fishing every night on his little boat, the Mirabelle.

Every morning, before leaving for school, Juanito checks that his dad’s big wet shoes are there, proof that he’s home.

One morning, however, the shoes are missing…

Audience: ages 7 and up.

Running time: 55 min

Free, on reservation 03 44 88 51 04

German :

DIE NASSEN SCHUHE

Juanito lebt allein mit seinem Vater, der jede Nacht mit seinem kleinen Boot Mirabelle zum Fischen aufs Meer hinausfährt.

Jeden Morgen, bevor er zur Schule geht, schaut Juanito nach, ob die großen, nassen Schuhe seines Vaters da sind, denn das ist der Beweis, dass er nach Hause gekommen ist.

Eines Morgens jedoch fehlen die Schuhe…

Publikum: ab 7 Jahren.

Dauer: 55 min

Kostenlos, mit Reservierung 03 44 88 51 04

Italiano :

SCARPE DA BAGNO

Juanito vive da solo con suo padre, che ogni sera va a pescare con la sua piccola barca, la Mirabelle.

Ogni mattina, prima di uscire per andare a scuola, Juanito controlla che ci siano le grandi scarpe bagnate del papà, prova che il papà è tornato a casa.

Una mattina, però, le scarpe scompaiono…

Pubblico: dai 7 anni in su.

Durata: 55 minuti

Gratuito, su prenotazione 03 44 88 51 04

Espanol :

ZAPATOS MOJADOS

Juanito vive solo con su padre, que todas las noches se va a pescar en su barquito, el Mirabelle.

Todas las mañanas, antes de irse al colegio, Juanito comprueba que están los grandes zapatos mojados de su padre, prueba de que éste ha vuelto a casa.

Una mañana, sin embargo, faltan los zapatos…

Público: a partir de 7 años.

Duración: 55 min

Gratis, previa reserva 03 44 88 51 04

L’événement [Festival Contes d’automne] Les souliers mouillés Vez a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays Valois