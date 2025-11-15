[Festival Contes d’automne] Même pas peur Feigneux

[Festival Contes d’automne] Même pas peur Feigneux samedi 15 novembre 2025.

[Festival Contes d’automne] Même pas peur

1 Rue du Chêne Feigneux Oise

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

MÊME PAS PEUR

En duo avec le musicien Philippe Meunier.

Drôle, tendre, inventif, Même pas peur swingue gaiement aux accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors.

Il y aura des loups. Des beaux, des gentils, des méchants, des loups partout.

Des loups qui dansent le rap. Une petite fille au chapeau rond bleu. Deux ou trois poulettes coquettes en goguette sans papier ni maison…

Public à partir de 6 ans.

Durée 1h00

Gratuit, sur réservation 06 74 24 90 33

1 Rue du Chêne Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 74 24 90 33

English :

MÊME PAS PEUR

In duet with musician Philippe Meunier.

Funny, tender, inventive, Même pas peur swings merrily to the strains of the guitar, all fangs and claws out.

There will be wolves. Beautiful wolves, good wolves, bad wolves, wolves everywhere.

Rap-dancing wolves. A little girl in a round blue hat. Two or three coquettish chicks on the prowl with no papers and no home?

Audience: ages 6 and up.

Running time: 1h00

Free, on reservation 06 74 24 90 33

German :

MÊME PAS PEUR

Im Duett mit dem Musiker Philippe Meunier.

Lustig, zärtlich, erfinderisch: Même pas peur swingt fröhlich zu den Akzenten der Gitarre, alle Reißzähne und Krallen draußen.

Es wird Wölfe geben. Schöne, gute, böse, überall Wölfe.

Wölfe, die Rap tanzen. Ein kleines Mädchen mit einem blauen runden Hut. Zwei oder drei kokette Hühner, die ohne Papiere und ohne Haus herumlaufen?

Publikum: ab 6 Jahren.

Dauer: 1.00 Uhr

Kostenlos, auf Reservierung 06 74 24 90 33

Italiano :

MÊME PAS PEUR

Un duetto con il musicista Philippe Meunier.

Divertente, tenero, inventivo, Même pas peur oscilla allegramente sulle note della chitarra, con le zanne e gli artigli fuori.

Ci saranno dei lupi. Lupi belli, lupi buoni, lupi cattivi, lupi ovunque.

Lupi che ballano il rap. Una bambina con un cappello blu rotondo. Due o tre pulcini civettuoli a caccia senza documenti e senza casa?

Pubblico: dai 6 anni in su.

Durata: 1 ora

Gratuito, su prenotazione 06 74 24 90 33

Espanol :

MÊME PAS PEUR

Un dúo con el músico Philippe Meunier.

Divertido, tierno, inventivo, Même pas peur se balancea alegremente a los acordes de la guitarra, todo colmillos y garras fuera.

Habrá lobos. Lobos hermosos, lobos buenos, lobos malos, lobos por todas partes.

Lobos que bailan rap. Una niña con un sombrero azul redondo. ¿Dos o tres polluelos coquetos al acecho sin papeles ni hogar?

Público: a partir de 6 años.

Duración: 1 hora

Gratis, previa reserva 06 74 24 90 33

