Festival Contes d’automne | Pas si Bêtes Saint-Leu-d’Esserent

Le Festival Contes d’automne s’installe dimanche 23 novembre à 15h à la Médiathèque de Saint-Leu d’Esserent pour le conte Pas si bêtes par Christian Pierron

Tout commence par les questions d’un petit éléphant très curieux… Qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? Est-ce que les tigres mangent aussi les grand-mères ? Pourquoi le soleil se lève le matin ? Pour avoir les réponses, il ne restait plus qu’à partir à la découverte des histoires de Christian… Des histoires, des chansons, un ukulélé et un accordéon… Suivez le guide et vous croiserez des animaux parfois aussi stupides que les hommes, mais souvent bien plus malins…

Et plus drôles !

A partir de 6 ans

Durée: 50 min

Gratuit sur inscription au 03 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise

Lieu Auditorium de la médiathèque 1 Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Programme complet du Festival sur le site www.mdo.oise.fr

English :

The Contes d’automne Festival moves to Saint-Leu d’Esserent’s Médiathèque on Sunday November 23 at 3pm for the tale Pas si bêtes by Christian Pierron

It all starts with the questions of a very curious little elephant? What does the crocodile eat for dinner? Do tigers also eat grandmothers? Why does the sun rise in the morning? To find the answers, all that remained was to discover Christian?s stories? Stories, songs, ukulele and accordion? Follow the guide and you’ll come across animals that are sometimes as stupid as humans, but often a lot smarter?

And funnier!

Ages 6 and up

Duration: 50 min

Free with registration on 03 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

In partnership with the Médiathèque Départementale de l’Oise

Location: Auditorium de la médiathèque 1 Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Full Festival program on www.mdo.oise.fr

German :

Das Festival Contes d’automne findet am Sonntag, den 23. November um 15 Uhr in der Mediathek von Saint-Leu d’Esserent statt und zeigt das Märchen Pas si bêtes von Christian Pierron

Alles beginnt mit den Fragen eines kleinen, sehr neugierigen Elefanten? Was isst das Krokodil zum Abendessen? Fressen die Tiger auch die Großmütter? Warum geht die Sonne morgens auf? Um die Antworten zu bekommen, mussten wir uns nur noch auf den Weg machen, um Christians Geschichten zu entdecken Geschichten, Lieder, eine Ukulele und ein Akkordeon? Folgen Sie dem Führer und Sie werden Tieren begegnen, die manchmal genauso dumm sind wie die Menschen, aber oft viel klüger?

Und lustiger!

Ab 6 Jahren

Dauer: 50 Min

Kostenlos nach Anmeldung unter 03 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

In Zusammenarbeit mit der Médiathèque Départementale de l’Oise

Ort: Auditorium der Mediathek 1 Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Vollständiges Programm des Festivals auf der Website www.mdo.oise.fr

Italiano :

Il Festival Contes d’automne si svolge domenica 23 novembre alle ore 15.00 presso la Médiathèque di Saint-Leu d’Esserent con il racconto Pas si bêtes di Christian Pierron

Tutto inizia con le domande di un piccolo elefante molto curioso? Cosa mangia il coccodrillo per cena? Le tigri mangiano anche le nonne? Perché il sole sorge al mattino? Per trovare le risposte, bastava scoprire le storie di Christian? Storie, canzoni, un ukulele e una fisarmonica? Seguite la guida e vi imbatterete in animali a volte stupidi come gli umani, ma spesso molto più intelligenti e divertenti!

E più divertenti!

A partire dai 6 anni

Durata: 50 minuti

Gratuito con iscrizione al numero 03 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

In collaborazione con la Médiathèque Départementale de l’Oise

Luogo: Auditorium della médiathèque 1 Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Programma completo del Festival su www.mdo.oise.fr

Espanol :

El Festival Contes d’automne se celebra el domingo 23 de noviembre a las 15.00 horas en la Médiathèque de Saint-Leu d’Esserent con el cuento Pas si bêtes de Christian Pierron

Todo comienza con las preguntas de un elefantito muy curioso? ¿Qué come el cocodrilo para cenar? ¿Los tigres también comen abuelas? ¿Por qué sale el sol por la mañana? Para encontrar las respuestas, sólo había que descubrir los cuentos de Christian? ¿Historias, canciones, un ukelele y un acordeón? Sigue la guía y te encontrarás con animales que a veces son tan estúpidos como los humanos, pero a menudo mucho más inteligentes… ¡y divertidos!

¡Y más divertidos!

A partir de 6 años

Duración: 50 min

Gratis previa inscripción en el 03 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

En colaboración con la Médiathèque Départementale de l’Oise

Lugar: Auditorium de la médiathèque 1 Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Programa completo del Festival en www.mdo.oise.fr

