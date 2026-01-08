Festival Contes en Hiver

à Tarbes et autres lieux TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-15

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département.

Faire connaître la spécificité et dire l’importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet.

31ème édition Il était un.e moi

Devenir soi, c’est une aventure. Et cette année, on vous la raconte celle d’enfants qui découvrent le monde, de lutins trop curieux, de voyageuses à roulotte, de voix trop rarement entendues…

Ce sont des histoires de passages, d’initiations et de métamorphoses. Des parcours semés d’embûches et de merveilles, où nous avançons parfois à contre-courant, à tâtons, souvent avec audace et toujours avec humanité.

Laissez-vous porter par cette aventure contée collective, qui nous rappelle ce qui nous relie à nos racines, aux autres et à l’ailleurs. Le temps d’un spectacle, arpentons ces chemins et découvrons ces histoires de devenir, au pluriel, comme autant de manières d’être au monde.

Prenons le temps d’écouter, d’imaginer et de faire vivre ces récits ensemble.

LES TEMPS FORTS À TARBES

Samedi 31 janvier 19h Maison des Associations Quai de l’Adour

> Soirée d’ouverture avec Spectacle de conte Et il devint elle Dans la peau de la panthère par Anne-Gaëlle Duvochel

À partir de 15 ans

Tarif plein 15 € Tarif réduit 10 €

Billetterie en ligne (voir site internet) ou sur place)

Samedi 7 février 16h Médiathèque Louis Aragon

> Spectacle de conte P’tit bonhomme & Cie par Pierre Delye

À partir de 5 ans Gratuit sur inscription

Mercredi 11 février 15h Bibliothèque Nelson Mandela

> Spectacle de conte Souffle-plume par Hélène Bardot

À partir de 8 ans Gratuit sur inscription

Jeudi 12 février 18h Médiathèque Louis Aragon

> Spectacle de conte Même pas peur ! Ou l’enjambée des Corbières par Hélène Bardot

À partir de 12 ans Gratuit sur inscription

Pour télécharger le programme complet Voir site internet (bloc Coordonnées)

à Tarbes et autres lieux TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 96 l.randrianasolo@ligue65.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Contes en Hiver festival is an initiative of the Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

A traveling festival in the heart of winter, it takes the art of storytelling to the four corners of the département.

Our aim is to promote the specificity and importance of this art of storytelling in a spirit of sharing and conviviality.

31st Il était un.e moi festival

Becoming oneself is an adventure. And this year, we’re telling you all about it: about children discovering the world, about inquisitive elves, about travelers on caravans, about voices too rarely heard…

These are stories of passage, initiation and metamorphosis. Journeys strewn with pitfalls and wonders, where we sometimes go against the grain, groping our way forward, often with daring and always with humanity.

Let yourself be carried away by this collective storytelling adventure, which reminds us of what connects us to our roots, to others and to elsewhere. For the duration of the show, let us explore these paths and discover these stories of becoming, in the plural, like so many ways of being in the world.

Let?s take the time to listen, imagine and bring these stories to life together.

HIGHLIGHTS IN TARBES

Saturday January 31 7pm Maison des Associations Quai de l’Adour

> Opening evening with storytelling performance: Et il devint elle Dans la peau de la panthère by Anne-Gaëlle Duvochel

Ages 15 and up

Full price: 15 ? Reduced price: 10 ? 10 ?

Online ticketing (see website) or on site)

Saturday, February 7 4pm Médiathèque Louis Aragon

> Storytelling show P’tit bonhomme & Cie by Pierre Delye

From 5 years Free with registration

Wednesday, February 11 3pm Bibliothèque Nelson Mandela

> Storytelling show Souffle-plume by Hélène Bardot

Ages 8 and up Free with registration

Thursday, February 12 6pm Médiathèque Louis Aragon

> Storytelling show Même pas peur ! Ou l’enjambée des Corbières by Hélène Bardot

From age 12 Free with registration

To download the full program: See website (Contact block)

