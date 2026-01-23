Festival contes en hiver Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Festival contes en hiver

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

31ème édition Il était un.e moi

Devenir soi, c’est une aventure. Et cette année, on vous la raconte celle d’enfants qui découvrent le monde, de lutins trop curieux, de voyageuses à roulotte, de voix trop rarement entendues…

Ce sont des histoires de passages, d’initiations et de métamorphoses. Des parcours semés d’embûches et de merveilles, où nous avançons parfois à contre-courant, à tâtons, souvent avec audace et toujours avec humanité.

3 spectacles de contes gratuits, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 04 février à 15h à la médiathèque de Vic-en-Bigorre

À propos de plumes, par Nathalie Lhoste-Clos, à partir de 7 ans durée 1h

Une cage ouverte, quelques plumes, et nous voilà partis pour un long voyage où l’on s’aperçoit que, même dorée, une cage reste une cage. Où l’on découvre l’origine de la première rose rouge, où il est question de liberté, d’amour, d’entraide et de conscience…

Mercredi 11 février à 10h30 à la médiathèque de Maubourguet

Anahuac, par Jean-Claude Botton, à partir de 4 ans durée 45 min

Toc, toc, qui est là dans cet œuf en chocolat ?

Commencez alors l’aventure de Nicolas et d’Anahuac, un petit bonhomme en chocolat. C’est la découverte de l’amour, qui se moque de la couleur de la peau, et un voyage poétique sur les origines et la différence jusqu’au pays des Indiens Mayas, là où les hommes ont savouré pour la première fois le chocolat, la boisson des dieux .

Samedi 14 février à 10h30 à la médiathèque de Rabastens-de-Bigorre

Trous, par Hélène Bardot, à partir de 4 ans durée 45 min

Dans le premier trou, j’ai jeté un caillou… PLOUF ! Il est tombé dans la soupe d’un grand méchant loup… En route pour le pays des sans-peur , des mentors , des arpenteurs de chemins … Volée de contes garantis sans princesse , pour tous les âges, sages ou pas sages, dès quatre ans jusqu’à plus soif !

Laissez-vous porter par cette aventure contée collective, qui nous rappelle ce qui nous relie à nos racines, aux autres et à l’ailleurs. Le temps d’un spectacle, arpentons ces chemins et découvrons ces histoires de devenir, au pluriel, comme autant de manières d’être au monde.

Prenons le temps d’écouter, d’imaginer et de faire vivre ces récits ensemble.

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département.

Faire connaître la spécificité et dire l’importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet. .

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

31st edition of Il était un.e moi (It was me)

Becoming oneself is an adventure. And this year, we’re telling you all about it: children discovering the world, over-curious elves, travelers on trailers, voices too rarely heard…

These are stories of passage, initiation and metamorphosis. Journeys strewn with pitfalls and marvels, where we sometimes go against the tide, groping, often with daring and always with humanity.

3 free storytelling performances, subject to availability.

Wednesday, February 04 at 3pm at the Vic-en-Bigorre media library

À propos de plumes, by Nathalie Lhoste-Clos, ages 7 and up duration: 1h

An open cage, a few feathers, and we’re off on a long journey where we discover that, even gilded, a cage is still a cage. Where we discover the origin of the first red rose, where we talk about freedom, love, mutual aid and conscience…

Wednesday February 11 at 10:30 am at the Maubourguet media library

Anahuac, by Jean-Claude Botton, ages 4 and up duration: 45 min

Knock, knock, who’s there in that chocolate egg?

And so begins the adventure of Nicolas and Anahuac, a little chocolate man. It’s the discovery of love, which makes a mockery of skin color, and a poetic journey about origins and difference, all the way to the land of the Mayan Indians, where humans first tasted chocolate, the drink of the gods .

Saturday, February 14 at 10:30 am at the Rabastens-de-Bigorre media library

Trous, by Hélène Bardot, ages 4 and up duration: 45 min

In the first hole, I threw a pebble? PLOUF! It fell into the soup of a big bad wolf? We’re off to the land of the fearless , the mentors , the path-walkers ? A volley of tales guaranteed to be princess-free , for all ages, wise and not-so-wise alike, from the age of four onwards!

Let yourself be carried away by this collective storytelling adventure, which reminds us of what connects us to our roots, to others and to elsewhere. For the duration of the show, let?s explore these paths and discover these stories of becoming, in the plural, like so many ways of being in the world.

Let?s take the time to listen, imagine and bring these stories to life together.

