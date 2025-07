Festival Contes en Scène C’est vendredi aujourd’hui Cie Comme l’air Moustoir-Ac

Salle Sterenn Er Roz Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2025-10-23 11:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Théâtre d’objet. C’est l’histoire de Zdenek Taussig. Ce petit garçon devenu un vieux monsieur n’a jamais pu raconter son passé. Avant de s’éteindre, il demande à Claire, sa voisine, de devenir sa voix et de transmettre son histoire.

Celle d’enfants juifs du camp de Terezin qui, en 1943, pour tromper la peur, créent une république et un journal clandestins. Tous les vendredis soirs, ils se retrouvent dans la baraque L417 et font la lecture de leur journal aux plus jeunes. On s’autorise à rire et à rêver ; on se sent vivant !

Tiré d’une histoire vraie, C’est vendredi aujourd’hui nous plonge dans le passé nazi à travers les yeux d’un enfant.

11h, 14h30, durée 55 min / Dès 9ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Salle Sterenn Er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne

