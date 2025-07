Festival Contes en Scène Gretelina L’audacieuse Compagnie Évellys

Espace de l’Evel Remungol Évellys Morbihan

Conte. Deux enfants abandonnés dans une forêt… une sorcière… Hansel et Gretel ? Petit ou grand, nous voilà embarqués dans une véritable aventure sensible et audio, histoire de s’amuser à se faire (un tout petit peu) peur!

Ça paraît simple comme ça, tout le monde la connaît cette histoire. Pourtant, méfiez-vous… Ici rien ne ressemble à rien, c’est un tout nouveau monde qui se déploie sous nos pieds, c’est une étrange parole qui vient se nicher au creux de nos oreilles.

16h30 et 20h30, durée 45 min / Dès 9 ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Espace de l’Evel Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne

