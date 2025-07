Festival Contes en Scène Le Grand spectacle des contes Cie Ecouter Voir Bignan

Festival Contes en Scène Le Grand spectacle des contes Cie Ecouter Voir

Salle Quef Bignan Morbihan

Récital d’histoires et de musiques. 1 après-midi, 2 spectacles, 1 goûter magique !

Belles et beaux à venir Voix, alto et viole d’amour des histoires de héros qui partent de rien, se construisent peu à peu et finissent par être ce qu’ils ont toujours rêvé de devenir…

Dans la forêt des contes Performance dessinée, contée, musicalisée suivant les traits des crayons ou les pinceaux encrés de Juliette Barbanègre et accompagné par la musicienne Cécile Grenier, Jean-Jacques Fdida raconte des histoires merveilleuses issues des traditions orales et populaires, des contes connus et méconnus, rares et fabuleux. On suit alors le fil du récit sur grand écran tandis que les mélodies, celle des mots et de la musique, rythment l’avancée des histoires.

15h30, durée 2h30 / Dès 6 ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Salle Quef Bignan 56500 Morbihan Bretagne

