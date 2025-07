Festival Contes en Scène Le réveil de Pomone Collectif Arpis Billio

Festival Contes en Scène Le réveil de Pomone Collectif Arpis

Salle polyvalente Billio Morbihan

Début : 2025-10-20 16:30:00

2025-10-20

Spectacle immersif et sensoriel.

Bienvenue dans le jardin de Pomone ! Elle ne va pas tarder à se réveiller, alors prenez vite place dans l’herbe douce sous les fleurs géantes qui entourent le grand panier en osier qu’elle habite.

Le soleil n’est pas encore levé, mais il y a déjà de la vie à observer dans ce monde merveilleux et démesuré. Ça y est, Pomone se réveille. Cette petite fée du printemps vous invite dans son jardin fantastique à venir découvrir fleurs musicales, oiseaux valseurs et insectes gourmands. Un spectacle doux et contemplatif à partager en famille, pendant

11h, 16h30, durée 35mn, 6mois-4ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme.

Séance de 9h45 réservée aux assistantes maternelles (réservation via le RPE) .

Salle polyvalente Billio 56420 Morbihan Bretagne

