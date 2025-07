Festival Contes en Scène Secrets d’épices La Malle Théâtre Saint-Allouestre

Festival Contes en Scène Secrets d’épices La Malle Théâtre

Salle polyvalente Saint-Allouestre Morbihan

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Marionnette. Marco est un peu bonimenteur, un peu conteur. Il ouvre ses sacs débordant d’épices et avec elles s’égrènent les histoires, trois petites histoires où les épices dévoilent un peu de leur mystère…

Certains prétendent que la cannelle de Chine a des propriétés magiques… On dit aussi qu’à Zanzibar, il est un arbre au parfum rare que l’on ne voit jamais fleurir, le giroflier… En Inde, le curcuma offre sa racine au cœur d’or pour la fête des couleurs… Entre sourires et chuchotements, laissez notre marchand vous livrer ses secrets d’épices!

11h,16h30, durée 40 min / Dès 4ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Salle polyvalente Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne

