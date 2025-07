Festival Contes en Scène Sous la neige Cie des bestioles Locminé

Festival Contes en Scène Sous la neige Cie des bestioles

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Poésie visuelle et sonore. Guidés par la magie de la musique et de la lumière, deux drôles de personnages éveillent les créatures enfouies dans ce paysage fait de papiers de soie, blancs, froissés, enchevêtrés.

Sans un mot, ils ouvrent les portes de l’imaginaire en jouant avec la matière. Les papiers se défroissent, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne… Avec une infinie douceur, les artistes nous convient à cette rêverie merveilleuse à savourer en famille.

16h30, durée 35 min / 6mois-4ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne

