Festival Contes en Scènes Pierre & Plume L’atelier Flottant Saint-Jean-Brévelay

Festival Contes en Scènes Pierre & Plume L’atelier Flottant Saint-Jean-Brévelay mardi 21 octobre 2025.

Festival Contes en Scènes Pierre & Plume L’atelier Flottant

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 16:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Automates, ombres et marionnettes.

Pierre est un garçon qui aime fabriquer des automates dans son petit atelier. Avec ses créations qui s’animent sous nos yeux, il nous raconte l’histoire de sa rencontre avec Plume. Plume est différente. C’est ce que disent les autres enfants. Elle est si fluette qu’elle passe son temps, perchée dans les arbres, à observer et vivre près des oiseaux et autres merveilleuses créatures volantes… Pierre, lui, est fasciné par cette fille-brindille qui n’a qu’une obsession en tête apprendre à voler.

14h30,16h30, durée 40 min, dès 4ans. 3€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme. .

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes en Scènes Pierre & Plume L’atelier Flottant Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-07-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE